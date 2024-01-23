Минчанин согласился оформить банковские карты за вознаграждение в 50 рублей; против него завели уголовное дело

Против 21-летнего минчанина завели уголовное дело о незаконном обороте платежных средств (статья 222 УК), сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Парень нашел подработку в мессенджере — нужно было завести симкарту и две банковские карточки, за это обещали заплатить 50 рублей. В видео, опубликованном милицией, минчанин говорит, что отдал симкарту и банковские карточки в руки заказчику.

Из пресс-релиза следует, что 50 рублей парень так и не получил, а заказчик перестал выходить на связь. Милиция пишет, что минчанину грозит до 6 лет колонии.