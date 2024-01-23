«Зеркало»: портал ABW.BY сменил владельца

Портал об автомобилях ABW.BY сменил владельца, об этом пишет «Зеркало».

На сайте ABW.BY в качестве владельца указана компания «Бонусторг», которая владела порталом и ранее. Однако если раньше ей владели Светлана Асташенко (90,1%) и с 1998 года «Сливки бай» (9,9%), то с 19 января имена собственников изменились. Сейчас это Алексей Мартыновский и Алексей Цвирко, каждому из которых принадлежит доля в 50%, об этом говорят данные из Единого госрегистра.

Еще в 2021 году на самом портале рассказывали о компании бизнесменов. Их называли владельцами фирмы WestMotors, которая привозит машины в Беларусь из-за границы.



В октябре прошлого года силовики отчитались о задержании экс-директора портала Виталия Полякова. На камеру он говорил, что принимал участие в акциях протеста в 2020 году



В январе 2023 года суд Фрунзенского района Минска приговорил главного редактора ABW.BY Юлию Мудревскую к 1,5 года колонии по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК), а редактора спецпроектов портала Юрия Гладчука — к 2,5 года колонии по этой же статье.

8 ноября 2023 года команда сайта объявила о прекращении его работы. Позже сообщение о закрытии исчезло, ABW.by продолжил обновляться.