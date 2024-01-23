Провластный канал заявил, что силовики получили доступ к «списку донатеров» BYSOL

Провластные каналы утверждают, что силовики получили доступ к спискам людей, которые донатили в фонд солидарности BYSOL. Руководитель фонда Андрей Стрижак рассказал «Медиазоне», что это не так.

Авторы «Невольфовича» опубликовали скриншот таблицы, в которой есть столбы Account, User, Donation amount и Date.

«На скрине — это даже не список, а лишь малая часть, которую мы на данный момент можем показать», — говорится в сообщении.

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«Ни такой таблицы, ни таких данных мы не ведем. Система выглядит совершенно по-другому и находится под нашим полным контролем и в безопасности», — объяснил «Медиазоне» Андрей Стрижак.

22 января сайт BYSOL подвергся кибератаке. По словам Стрижака, это была самая мощная и профессиональная атака за время существования фонда.