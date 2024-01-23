Генпрокуратура завела уголовные дела на публициста Сергея Дубовца

Публицист Сергей Дубовец стал подозреваемым по уголовным делам, пишет пресс-служба Генеральной прокуратуры. Его обвиняют в том числе по статьям о разжигании вражды (статья 130 УК) и дискредитации Беларуси (статья 369-1 УК).

Как сказано в сообщении прокуратуры, Дубовец в своем авторском блоге «распространил заведомо ложные и откровенно деструктивные сведения о политическом, экономическом, социальном, военном и международном положении Республики Беларусь, правовом положении ее граждан».

Уголовные дела возбуждены по статьям о разжигании вражды (статья 130 УК), дискредитации Беларуси (статья 369-1 УК), клевете на Лукашенко (статья 367 УК), создании экстремистского формирования (статья 361-1 УК), реабилитации нацизма (статья 130-1 УК), отрицании геноцида беларуского народа (статья 130-2 УК).

Для организации предварительного расследования прокуратура направила уголовные дела в Следственный комитет.