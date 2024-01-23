Суд приговорил экс‑начальника Новополоцкого ГОВД к 2,5 годам химии за сопротивление милиционерам

Суд Россонского района приговорил к 2,5 годам химии жителя Полоцка, его обвинили в сопротивлении сотруднику милиции, сопряженном с применением насилия (часть 2 стать 363 УК), пишет Прокуратура Витебской области.

Имя и фамилия подсудимого в сообщении прокуратуры не приводятся, однако ранее сообщалось, в Россонском суде по статье о сопротивлении милиционеру судили экс-главу ГОВД Новополоцка Владимира Дубровского. Совпадают и другие обстоятельства.

Согласно материалам дела, 5 августа 2023 года сотрудники ГАИ в Полоцке остановили автомобиль. Водитель, с признаками алкогольного опьянения, отказался идти в служебный автомобиль. Он, как пишет прокуратура, причинил сотруднику ГАИ «побои и физическую боль, разорвал форменную рубашку».

На суде сам Дубровский вину не признал и заявил, что схватился за рубашку сотрудника ГАИ для того, чтобы устоять на ногах.