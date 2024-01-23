ЦИК откроет один участок для голосования беларусов, живущих за границей

Для беларусов, живущих за границей, в Минске откроют только один участок для голосования в единый день голосования, об этом со ссылкой на главу ЦИК Игоря Карпенко пишет «Белта».

Как и раньше, проголосовать за границей уехавшие беларусы не смогут. Для этого им нужно будет вернуться в страну.

«Мы выделим специально один участок в городе Минске, где такие граждане смогут проголосовать, приехав в Республику Беларусь», — сказал Карпенко.

По словам Карпенко, проголосовать таким образом смогут только беларусы, живущие за границей и состоящие на консульском учете в беларуских диппредставительствах.

Единый день голосования в Беларуси назначен на 25 февраля 2024 года. В этот день пройдут выборы в депутаты Палаты представителей Национального собрания в местные советы депутатов.

Как недавно рассказал в эфире госканалу ОНТ начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун, в 2021-2022 годах из Беларуси выехало более 200 тысяч человек.