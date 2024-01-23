В Беларуси появилось четыре новых «экстремистских формирования», список КГБ пополнили «Беларускае радыё Рацыя», телеграм-канал «КОТОС: мясцовае самакіраванне», проект INeedHelpBy, телеграм-чат «БЧБ-Триэлит».
По версии КГБ, к «Беларускому радыё Рацыя» имеют отношение гражданин Польши Eugeniusz Wappa и беларус Евгений Волошин. К проекту «КОТОС: мясцовае самакіраванне» КГБ считает причастными Ольгу Тесакову и Дмитрия Кухлея.
К чату «БЧБ-Триэлит», по мнению КГБ, причастны Павел Алексеев, Кирилл Щемелев, Янина Андреюк, Алексей Чернак, Владимир Балабанович, Вадим Рушкевич, Юрий Слабодчиков, Александр Карцев.
К проекту INeedHelpBy, по версии силовиков, имеет отношение Филипп Гавришев.