Инстаграм‑аккаунты нескольких беларуских инициатив подверглись атаке ботов

Вечером 22 января инстаграм-аккаунты нескольких беларуских инициатив поверглись атакам ботов. Это коснулось страницы политика Светланы Тихановской, проекта помощи женщинам в заключении «Палітвязынка». Проблемы были и у сайта фонда солидарности BYSOL.

«На профиль в инстаграме Палітвязынка происходит массовая атака жалобами.

Пожалуйста, зайдите в наш профиль, поставьте лайк или сделайте репост. Хоть какое-то действие», — рассказала в фейсбуке основательница «Палітвязынкі» Евгения Долгая. По ее словам, страницу проекта временно пришлось сделать закрытой.

«Сейчас на мой профиль происходит атака жалобами. <﻿…﻿> Режим посчитал, что, задушив свободу слова в Беларуси, он сможет и в сети «забанить» голоса людей, кто с ним не согласен. Что ж, давайте поставим ему «лайк» за такую идею под каждым постом в моем аккаунте и аккаунте тех, кого сейчас атакуют», — написала в инстаграме Тихановская.

По информации издания «Наша Ніва», с аналогичной проблемой столкнулась в инстаграме и инициатива «Моладзевы блок».

Основатель фонда солидарности BYSOL рассказал о мощной кибератаке на сайт. 17 декабря о такой же проблеме заявили в правозащитном проекте dissident.by.