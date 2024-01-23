Количество погибших при обстреле Харькова увеличилось до пяти, ранен 51 человек

Количество погибших во время утреннего обстрела Харькова увеличилось до пяти человек, 51 человек ранен, пишет телеграм-канал главы ОВА Олега Синегубова.

Среди 51 раненых четверо — дети. Спасательные работы в городе продолжаются.

В Киеве количество пострадавших увеличилось до 20 человек, трое из них — дети, пишет глава города Виталий Кличко.

Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине утром 23 января. Как сообщило Командование воздушных сил Украины, пуски производились с самолетов Ту-95МС и Ту-22М3.