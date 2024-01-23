Количество погибших от утреннего обстрела Харькова возросло до восьми, сообщил глава местной обладминистрации Олег Синегубов.

Спасатели достали из-под завалов тела еще двух женщин и девятилетней девочки. По данным МВД Украины, травмы получили 57 человек.

Количество погибших при обстреле Харькова увеличилось до пяти, ранен 51 человек

К устранению последствий утреннего ракетного удара присоединились более 100 волонтеров. Они помогают разбирать завалы, закрывают окна, оказывают пострадавшим психологическую помощь, раздают горячую пищу.

Из-за ракетной атаки повреждены как минимум 30 жилых домов, рассказывал мэр города Игорь Терехов.