СК начал «специальное производство» против секретаря Координационного совета Ивана Кравцова

СК начал «специальное производство» против исполнительного секретаря Координационного совета Ивана Кравцова. Об этом говорится в телеграм-канале «специального производства».

Против него завели дело по статьям о разжигани вражды (часть 3 стать 130 УК), мошенничестве (часть 4 статьи 209 УК), заговоре с целью захвата власти (часть 1 статьи 357 УК) и создании экстремистского формирования (часть 1 стать 361-1 УК).

8 сентября секретари Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов рассказали, как силовики заставили их покинуть Беларусь.

По словам Кравцова и Родненкова, поздно вечером 7 сентября силовики провели целую операцию по их выдворению из Беларуси. Они хотели инсценировать, будто Кравцов на своей машине покинул страну вместе с Колесниковой и Родненковым. Мария порвала паспорт и осталась в Беларуси, а Кравцову и Родненкову удалось выехать в Украину.

11 сентября 2020 года Департамент финансовых расследований возбудил в отношении Кравцова дело о хищении в особо крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями (часть 4 статьи 210 УК). По версии ДФР, Кравцов участвовал в проведении нелегальных операций по отмыванию и обналичиванию денег.