Россия обстреляла ракетами Киев, Харьков и Павлоград, есть погибшие и раненые

Россия атаковала украинские города, в результате ракетного погибли и пострадали люди в Киеве, Харькове и Павлограде.

В Харькове, как пишет глава ОВА Олег Синегубов, один из ударов пришелся по многоэтажному жилому дому. Два человека погибли, 11 получили ранения и были госпитализированы. Кроме того, по информации областной полиции, обстрелом были повреждены и частные дома в Балаклее.



В Киеве снаряды упали в Святошинском, Печерском, Соломянском и Дарницком районах города, пишет телеграм-канал Киевской городской военной администрации. Один человек погиб.

По информации мэра города Виталия Кличко, известно как минимум о девяти пострадавших. Повреждены жилые и нежилые здания, автомобили.

В Павлограде при обстреле погиб один человек, как минимум один ранен, об этом пишет глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.