Витеблянина не осудили за «экстремизм», потому что милиция не смогла доказать его вину

Судья суда Первомайского района Витебска Михаил Юрченко 27 декабря не стал привлекать уроженца России Эдуарда Тарконовского к ответственности за распространение экстремистских материалов (часть 2 статьи 19.11 КоАП). Об этом рассказывает «Віцебская Вясна».

Правозащитники пишут, что первый суд прошел еще в ноябре, но судья отправил дело на доработку.

Милиция обвинила Тарконовского в подписках на шесть «экстремистских телеграм-каналов». Свою вину житель Витебска не признал.

Судья пришел к выводу, что привлечь мужчину к ответственности невозможно, поскольку «предоставленные суду доказательства однозначно и бесспорно не подтверждают факт правонарушения».