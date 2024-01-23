Против сотрудников усадьбы «Маёнтак Падароск» прекратили уголовное дело

Из-за отсутствия состава преступления прекратили уголовное дело против сотрудников усадьбы «Маёнтак Падароск». Об этом в фейсбуке написал бывший владелец усадьбы Павел Подкорытов.

Организация «Маёнтак Падароск» занималась восстановлением усадьбы Чечотов-Бохвицев в агрогородке Подороск Волковысского района Гродненской области. В ноябре 2022 года руководство усадьбы — Юрия Мелешевича и Дмитрия Карабача — задержали по уголовному делу о неуплате налогов. В организации обвинения не признали и назвали «поўнай хлуснёй».

В ноябре 2023 года стало известно, что усадьба перейдет от инвестора Павла Подкорытова к местному отделу культуры.

Все договоренности с предпринимателем разорвали по решению двух судов. Подкорытов 10 лет вкладывал в усадьбу свои средства.

«Деньги будут лежать в земле и ждать хозяина. Надеюсь, я еще смогу открыть там музей», — рассказывал Подкорытов.