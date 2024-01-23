«Радыё Свабода»: в Гомеле задержан Алексей Романов, уже отбывший срок за оскорбление Лукашенко

Силовики в Гомеле задержали Алексея Романова, уже отбывшего срок по обвинению в оскорблении Лукашенко (статья 368 УК), пишет «Радыё Свабода».

По информации издания, силовики пришли к Романову утром 23 января, провели у него дома обыск, а самого его забрали на допрос в КГБ.

Как пишет издание, речь идет об участии Алексея Романова в «экстремистском формировании».

При этом неизвестно, по какой статье задержан гомельчанин, и в каком он статусе.

Алексей Романов — инвалид третьей группы с онкологическим заболеванием. В 2020 году суд приговорил его к году колонии.