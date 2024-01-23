Под Вильнюсом нашли могилу беларуского поэта Владислава Савицкого

Под Вильнюсом нашли могилу беларуского поэта Владислава Сивицкого, известного под псевдонимом «Стары Улас». Об этом в фейсбуке пишет исследователь-архивист Змитер Юркевич.

Могилу нашли в деревне Сужаны недалеко от Вильнюса. С поисками помогла местная жительница, которая ухаживает за частью кладбища, рассказал Юркевич в фейсбуке.

Владислав Сивицкий родился в Воложине в 1865 году, впервые опубликовал стихотворения в «Нашай Ніве» в 1909 году. Выступал как публицист, занимался стихотворной обработкой легенд и преданий. Автор пародийно-сатирического рассказа «Тры злодзеі» , поэмы «Год беларуса». Рукописи Сивицкого хранятся в архивах Беларуси, Литвы и Польши.