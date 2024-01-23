Суд в Глубоком отправил заведующего отделом магазина на «сутки» из‑за бчб‑символики

Суд Глубокского района арестовал заведующего отделом магазина Александра Зарембу на 10 суток, сообщает «Віцебская Вясна». Заседание прошло 11 января, но известно о нем стало только сейчас.

На суде говорилось, что Александр разместил посты с бчб-символикой и гербом «Погоня» в фейсбуке и инстаграме. В милиции это посчитали массовым мероприятием, на которое у Зарембы не было разрешения от местных чиновников.

Судья Александр Алексеенко признал Зарембу виновным по статье о несанкционированном массовом мероприятии (часть 1 статьи 24.23 КоАП).



