В 2023 году Польша отказала в ВНЖ 27 беларусам из‑за угрозы национальной безопасности

В 2023 году 27 беларусам отказали в польском ВНЖ в связи с вопросами государственной безопасности, пишет Hrodna.life. Такой отказ получили еще 535 граждан других стран.

О количестве отказов изданию сообщил пресс-секретарь Управления по делам иностранцев Якуб Дудяк. Чиновник отметил, что вид на жительство могут забрать у человека если он представляет угрозу национальной безопасности.

30 дней, прописанные в лишении вида на жительство — срок добровольного выезда с территории Польши. После этого начинается процедура депортации — например, пограничной службой. Сколько беларусов депортировали из-за лишения вида на жительство — пресс-секретарь не сообщил.

В январе стало известно, что беларусу Павлу Юшкевичу аннулировали постоянный вид на жительство из-за угрозы национальной безопасности. Беларус прожил в стране 20 лет.