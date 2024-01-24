Cybernews: произошла масштабная утечка 12 терабайт данных; среди них — сайты в беларуской доменной зоне

Портал Cybernews и проект Security Discovery сообщили о масштабной утечке данных пользователей. По их данным, слиты 12 терабайт информации, охватывающей 26 миллиардов записей.

«Мать всех утечек» затронула в основном информацию о прошлых атаках, но, как пишет, Cybernews она «почти наверняка» содержит и новые данные. Проверить, были ли слиты ваши персональные данные, можно на сайте Cybernews.

«Набор данных чрезвычайно опасен, поскольку злоумышленники могут использовать агрегированные данные для широкого спектра атак, включая кражу личных данных, сложные схемы фишинга, целевые кибератаки и несанкционированный доступ к личным и конфиденциальным учетным записям», — говорят исследователи.

В утечку вошли данные X, Linkedin, Adobe, Canva, «Вконтакте», Dropbox, Telegram и многих других. Как пишет Cybernews, слита и информация правительственных организаций в США, Бразилии, Германии, Филиппин, Турции и других стран.

В базе, которую опубликовал портал, есть три сайта из беларуской доменной зоны — tuts.by, obana.by, и sundays.by. В ней же фигурируют сайты mail.ru, ozon.ru, wildberries.ru и другие.