Силовики задержали 44‑летнего минчанина за донаты и 2000 оскорбительных комментариев в чатах

Приближенный к силовикам телеграм-канал «Книга ГУ "База"» опубликовал видео с задержанным 44-летним минчанином, работающим в логистической компании «Алиди-вест».

На видео беларус рассказывает, что в 2020 году участвовал в протестах, а с 2020 до середины 2023 года в «оппозиционных» чатах оставил более двух тысяч оскорбительных комментариев в адрес Лукашенко, работников прокуратуры и милиционеров.

Также минчанин рассказал, что в 2020 году донатил в BYSOL. «Медиазона» нашла страницу задержанного во Вконтакте. Минчанин подписан там как Сергей Харитонович.

В каком статусе находится беларус и по какой статье его обвиняют — неизвестно. Авторы поста в сообщении указали, что минчанин разжигал ненависть, оскорблял беларусов и реабилитировал нацизм.