БАЖ: задержали журналиста Сергея Гордиевича

Силовики задержали бывшего корреспондента издания «Першы рэгіён» Сергея Гордиевича, пишет БАЖ.

Гордиевича обвиняют в распространении «экстремистских материалов» (статья 19.11 КоАП).

В августе 2021 года Гордиевича приговорили к 1,5 годам колонии за сообщения в вайбере. Его обвинили в кевете (188 УК), оскорблении Александра Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369 УК).

В сентябре 2023 года журналиста задержали при возвращении в Беларусь. Тогда его арестовали на 15 суток за репост.