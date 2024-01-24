Разведка Украины подтвердила информацию о несостоявшемся обмене пленными с Россией

Главное управление разведки Украины подтвердило информацию о несостоявшемся обмене пленными с российской стороной. Об этом ведомство сообщило в своем-телеграм канале.

В сообщении говорится, что Украина выполнила все договоренности для подготовки обмена пленными. Российских военных доставили вовремя на оговоренную точку обмена, где те находились в безопасности. Безопасность украинских военных, согласно договоренностям, должна была обеспечить Россия.

«Посадка транспортного самолета в 30-километровой зоне ведения боевых действий не может быть безопасной и в любом случае должна обсуждаться обеими сторонами, ведь в противном случае это подвергает опасности весь процесс обмена», — сообщил ГУР.

Днём под Белгородом упал российский военный самолет ИЛ-76, на борту которого находились 74 человека. Минобороны России заявило, что в самолете находились 65 пленных ВСУ.