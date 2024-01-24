Под Белгородом упал российский военный самолет ИЛ-76, пишет местный телеграм-канал «Блэтгород». По данным канала «112», связанного с РЕН ТВ, на его борту находились 63 человека.

Минобороны России заявило, что в самолете находились 65 пленных ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих, пишет «РИА Новости».

«Украинская правда» утверждала, что к падению ИЛ-76 причастны ВСУ. «Также в Генштабе нам сообщили, что самолет перевозил ракеты для комплексов С-300, которыми россияне обстреливают Харковщину», — написало издание.

Вскоре после публикации журналисты удалили эту информацию с сайта. В телеграм-канале к новости добавилась надпись «другой источник не подтвердил информацию про поражение самолета украинскими Силами обороны». Сообщение о причастности ВСУ к падению самолета «Суспільному» не подтвердили в украинском Минобороны, сказав, что еще «устанавливают информацию».

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков не сообщил о падении самолета, но рассказал о «происшествии в Корочанском районе».

«Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже», — написал он в своем телеграм-канале.

Позже он заявил, что погибли все, кто находился на борту самолета.

Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов заявил, что сегодня Россия и Украина должны были обменяться пленными. «Но я могу констатировать, что запланированный на сегодня обмен пока не происходит», — рассказал Юсов.

Обновлено в 12:30. Добавлена информация от Минобороны России.

Обновлено в 12:49. Добавлена информация об изменении публикации «Украинской правды».

Обновлено в 14:09. Добавлен комментарий Гладкова о смерти находившихся на борту людей.

Обновлено в 15:13. Добавлен комментарий Юсова о запланированном обмене пленными