Украинский журналист заявил о гибели беларуского военного в Херсонской области; он уже не служил в ВС Беларуси

Украинский журналист Андрей Цаплиенко опубликовал фото военного билета погибшего в Херсонской области беларуса Дениса Лазарева, утверждая, что тот умер будучи служащим в ВС Беларуси. Это опровергли «Киберпартизаны», пишет «Еврорадио».

Лазарев покинул службу в 2015 году. На войне в Украине он, вероятно, оказался по собственному желанию, предполагают журналисты. Погибший воевал на стороне России.

По данным Цаплиенко, Лазарев погиб в боях под Крынками в Херсонской области. «Он штурмовал Крынки в составе 328 полка новосозданной 104 десантно-штурмовой дивизии оккупантов», — пишет журналист.

При себе у военного был железнодорожный билет из Севастополя до Рязани на 9 января и из Рязани до Ульяновска на 11 января. Военный билет Лазареву выдал военкомат Минского района в декабре 2022 года, утверждает Цаплиенко.

Как пишет «Флагшток», родился беларус в Гомеле, в 1999-2004 годах был кадровым военным. В последние годы занимал пост командира взвода и заместителя командира роты в воинской части № 61357, дислоцированной в минском Уручье.

У погибшего было высшее образование. Судя по соцсетям, он увлекался пейнтболом и рейсингом, мало говорил о личной жизни и политических взглядах, замечает издание.