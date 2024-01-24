Литва запретила нерабочие поездки в Беларусь военным и чиновникам

В Литве чиновникам, военным и лицам, имеющим доступ к секретной информации, запретили нерабочие поездки в Беларусь, Россию и Китай, пишет BNS.

По данным МИД Литвы, Беларусь собирает информацию о литовцах, имеющих доступ к секретной информации, ищут их уязвимые места и пытаются завербовать.

Исключение составляют поездки в случае критического состояния или смерти близких родственников, решении имущественных вопросов и реализации прав и обязанностей родителей и опекунов.

В июле 2023 года департамент госбезопасности Литвы сообщил, что при въезде в Беларусь у литовцев проверяют компьютеры и предлагают сотрудничество.