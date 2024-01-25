СК начал спецпроизводство против 20 «аналитиков Тихановской», среди них Рыгор Астапеня, Леся Рудник и Павел Усов

СК начал спецпроизводство против 20 экспертов, которых ведомство называет «аналитиками Тихановской», говорится в телеграм-канале СК. Среди них аналитики Рыгор Астапеня и Леся Рудник, а также политолог Павел Усов.

По версии СК, эксперты присоединились к заговору с целью захвата власти (статья 357 УК), участвовали в выработке и реализации концепции деструктивной деятельности против нацбезопасности Беларуси (статья 361 УК), а также способствовали социальной вражде и розни в обществе (статья 130 УК).

По делу проходят еще 17 человек: