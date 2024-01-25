Суд в Москве приговорил Игоря Стрелкова к 4 годам колонии

Московский городской суд приговорил бывшего «министра обороны ДНР» Игоря Стрелкова (Гиркина) к 4 годам колонии общего режима, пишет «Медиазона».

Гособвинитель запрашивал 4 года и 11 месяцев колонии, отмечает корреспондент издания.

Стрелкова признали виновным в призывах к экстремизму в интернете. Ему вменили два поста, в которых речь шла о «крымской проблематике» и о «безобразии, если не выплачивается денежное довольствие», рассказывал адвокат обвиняемого.

Стрелкова задержали летом 2023 года и поместили в СИЗО.

В ноябре 2022 года суд в Гааге признал его виновным в причастности к крушению Боинга MH17, сбитого в 2014 в небе над Донбассом, и заочно приговорил к пожизненному заключению.