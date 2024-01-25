Бывшего подполковника, которого обвиняют в измене государству, внесли в «террористический» список

КГБ внес в террористический список бывшего военного, которого обвиняют по 6 уголовным статьям, в том числе и измене государству, 53-летнего Дмитрия Гулина, следует из обновленного списка на сайте ведомства.

Вместе с Гулиным в «террористический» список попали Павел Ярош и Александр Боровик.

По информации правозащитников, Гулина обвиняют в измене государству (часть 1 статьи 356 УК), угроза насилием в отношении должностного лица (часть. 2 статьи 366 УК), оскорбление Лукашенко (часть 2 статьи 368 УК), разжигании вражды (часть 1 статьи 130 УК), клевета в отношении Лукашенко (часть 2 статьи 367 УК) и призывы к санкциям (часть 3 статьи 361 УК).

В конце 2022 года вышел сюжет про Гулина на госТВ. Там его называли «топографом высокого класса», а его карьерный путь прошел через ПВО, погранслужбу и развитие беспилотных комплексов. В фильме отмечают, что Гулина «задерживали так, чтобы не успел воспользоваться ампулой с ядом, будь она у него».