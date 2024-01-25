Суд приговорил «афганца» из Лиозно к 3 годам колонии и 7 400 рублей штрафа за оскорбление Лукашенко

Суда Лиозненского района приговорил местного жителя, уроженца Сумской области и воина-интернационалиста Владимира Лисицу к 3 годам колонии, пишет витебская «Вясна».

Суд признал мужчину виновным в оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369 УК). Кроме того Лисица должен выплатить штраф в размере 7 400 рублей и компенсацию моральных страданий двум истцам: генпрокурору Беларуси Андрею Шведу и депутату Новополоцкого городского Совета депутатов Игорю Медзведскому — по 3000 рублей каждому.

Страница мужчины в «Одноклассниках» признана экстремистской. Правозащитники пишут, что жена Лисицы — депутатка райсовета 28 созыва, директор сельской школы.