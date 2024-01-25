Суд арестовал директора спортивной школы по футболу за подписку на Tribuna.com в инстаграме

Сморгонский районный суд арестовал на 7 суток директора детско-юношеской спортивной школы по футболу «ФК "Смаргонь"» Дениса Лобана за распространение «экстремистских» материалов (статья 19.11 КоАП), пишет Hrodna.life.

Суд прошел 17 января, но результаты стали известны только сегодня.

Поводом для административного дела стала подписка мужчина на канал Tribuna.com в инстаграме. Мужчина признал вину, что было сочтено смягчающим обстоятельством.

Денис Лобан возглавил школу в 2023 году. У мужчины двое детей 17 и 14 лет.

МВД признало медиа о беларуском спорте «Tribuna.com Беларусь» «экстремистским формированием».