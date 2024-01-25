Беларусь пожаловалась ВОЗ на проблемы с поставкой иностранных лекарств из‑за санкций

Беларуская делегация поучаствовала в 154 сессии исполнительного комитета ВОЗ в Женеве и пожаловалась на проблемы с поставкой медикаментов. Об этом пишет пресс-служба МИДа.

— Политически мотивированные санкции приводят к блокировке доступа к ряду критически важных медикаментов для наиболее уязвимых: детей, пожилых людей, лиц, страдающих от онкологических и иных тяжелых заболеваний, — говорится в сообщении.

Представители Беларусь приводят несколько примеров:

Шведская компания «Molnlycke Health Care» отказывается поставлять в Беларусь перевязочные материалы, необходимые больным буллезным эпидермолизом.

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Польская компания Tarchomin Pharmaceutical Works Polfa S.A. с 2022 года прекратила поставлять в Беларусь препараты Клоназепам, Релиум и иные лекарственные средства, необходимые для лечения эпилепсии и соматических заболеваний.

Британская компания Atnahs Pharma UK Limited прекратила поставлять препараты Бонвива и Рокальтрол, применяемых для лечения остеопороза.

Финская компания Orion Corporation прекратила поставки препаратов, применяемых для лечения болезни Паркинсона и различных форм рака.