Экс‑главу «Новинок» назначили министром здравоохранения

Александр Лукашенко назначил министром здравоохранения Александра Ходжаева — экс-главу РНПЦ психического здоровья в Новинках, сообщает пресс-служба политика.

Лукашенко добавил, что экс-министра Дмитрия Пиневича «отпускать "на покой" никто не собирается». На какую должность его назначат, пока не сообщается.

Александр Ходжаев — кандидат медицинских наук, доцент. В 2004 году закончил БГМУ, четыре года проработал врачом-стажером по специальности «патологическая анатомия», врачом-патологоанатомом патологоанатомического отделения РНПЦ имени Александрова. После трехлетней аспирантуры стал психиатром, до 2018 года трудился в БелМАПО. Ходжаев работал в главном управлении организации медпомощи Минздрава, позже возглавил РНПЦ психического здоровья.