Суд арестовал на 15 суток работника завода «Нафтан» за распространение «экстремистских» материалов

Новополоцкий суд третий раз подряд приговорил к суткам работника завода «Нафтан» Александра Лешкова, который в 2020 году участвовал в стачке, пишет витебская «Вясна».

Суд прошел 9 января, но результаты стали известны только сегодня.

Правозащитники сообщают, что Лешкова обвинили в распространении «экстремистских» материалов (часть 2 статьи 19.11 КоАП). Согласно милицейскому рапорту, мужчина в телеграм-чате «ОАО "Нафтан" неравнодушных людей» разместил видео с названием «Кардынацыйная рада».

Это третий административный арест Лешкова подряд. В общей сумме суд приговорил мужчину к 44 суткам.