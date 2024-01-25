Ночью российские военные атаковали Одессу дронами, а Харьковскую область — ракетами

Ночью с 24 на 25 января российская армия атаковала Одессу дронами-камикадзе, ранены 6 человек. Харьковская область оказалась под ракетным ударом, пострадали четыре человека.

По информации Сил обороны юга Украины, в Одесской и Николаевской областях были сбиты 11 дронов-камикадзе, но по инерции они долетели до жилых домов. Один из дронов попал в многоквартирную новостройку, начался пожар. Повреждено несколько квартир, один человек получил ожоги и находится в больнице.

Другой дрон пробил крышу двухэтажки в Приморском районе города, в том же жилом квартале упал еще один беспилотник. Взрывная волна повредила стекла ближайших домов и несколько автомобилей. Ранения получили четыре человека, им оказали помощь на месте. Еще одну пострадавшую спасатели достали из-под завалов.

Еще один дрон попал в склад мебельного комбината, начался сильный пожар. В этот момент поблизости проезжал велосипедист, его отбросило на землю. Мужчина получил ранения обломками разных предметов, которые разлетались от взрыва. Ему оказали медпомощь.

Харьковский и Чугуевский районы ночью атаковали ракетами, сообщили в ГСЧС Украины.

Пострадали четыре человека, среди которых 17-летний подросток. Пожаром и ударной волной повреждены несколько частных домов, хозпостройка и автомобиль.

Удар другой ракеты пришелся на частной предприятие, там загорелись склады.