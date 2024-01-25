Гомельчанина, который в одиночку остановил цех своего завода, обвиняют по уголовной статье о блокировании информации

Работника гомельского завода Ивана Помесячного, который в 2022 году остановил работу всего цеха, обвиняют по уголовной статье об уничтожении, блокировании или модификации компьютерной информации, повлекших тяжкие последствия (часть 3 статьи 350 УК), пишет «Флагшток».

Помесячный работал в ОАО «Гомельский завод пусковых двигателей». Пресс-служба УВД Гомельского облисполкома пишет, что по вине наладчика станков и манипуляторов был остановлен выпуск деталей.

«Утром того дня он со своего рабочего места удалил системные файлы и несанкционированно изъял десять сменных модулей памяти с программным обеспечением станков и управляющими программами обработки детали», — пишет ведомство.

Из-за этого была остановлена работа 8 металлообрабатывающих станков с числовым программным управлением. Общий размер причиненного ущерба по данным следствия составлял более 55 тысяч рублей, что соответствовало особо крупному размеру. Мотивы, Помесячного, не оглашались.

Мужчину арестовали и поместили в СИЗО. По статье обвинения ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Помесячный учился в Гомельском автомеханическом колледже, затем окончил факультет машиностроения Мозырского педунивер­ситета, сменил несколько мест работы. Помимо работы наладчиком на заводе мужчина подрабатывал свадебным фотографом. Также пробовал себя в монтаже клипов и написании песен.