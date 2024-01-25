Беларусам, которых включили в «террористический» список, а также их наследникам, запретили отдавать выигрыши в рекламных играх

Лицам, причастным к «террористической деятельности» и их наследникам запретили выдавать выигрыши в рекламных играх, соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, передает «Белта».

Издание пишет, что указ Лукашенко принят в целях обеспечения защиты прав участников рекламных игр и развития таких игр.

Документ вводит запрет на рекламу таких игр до опубликования организатором правил проведения. Также запрещается участие в рекламной игре лиц, которые занимают руководящие должности в организациях, которые участвуют в формировании призового фонда.

Также введена обязанность организаторов при проведении рекламной игры в сети использовать только «зарегистрированные в соответствии с законодательством Беларуси интернет-ресурсы».

«Кроме того, установлен запрет на выдачу выигрышей победителям рекламной игры и их наследникам, включенным в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности», — пишет издание.