В Украине погиб бывший футболист клуба «Минск» Сергей Рожок

В Украине погиб футболист Сергей Рожок, ему было 38 лет. О смерти украинца сообщила группа «Бучанський футбол», на публикацию обратило внимание «Зеркало».

В посте говорится, что Сергей погиб, защищая Украину.

Сергей Рожок играл за различные украинские клубы, был полузащитником молодежной сборной Украины. В 2012 году он начал играть и за беларуские команды — «Неман», «Витебск», «Гомель», «Белшина» и «Смолевичи». Стал обладателем Кубка страны в составе «Минска». С 2019 года выступал на любительском уровне.

