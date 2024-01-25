Спецслужбы Латвии возбудили более 250 уголовных дел за обход санкций в отношении Беларуси и России

Служба государственных доходов Латвии (VID) начала более 250 уголовных дел за нарушение санкций в отношении Беларуси и России с момента их введения, пишет Delfi.

В 2023 году начато 144 уголовных дел, в 2022 году — 114.

Издание пишет, что самыми популярными товарами, которые пытаются ввезти в Беларусь и Россию в нарушение санкций, являются различные электротовары, электрооборудование, сетевое оборудование, автозапчасти, предметы роскоши.

Из России и Беларуси в Латвию в обход санкций чаще всего пытаются вывезти изделия из древесины, топливо, корма и изделия из металла. Чтобы обойти запреты при транспортировке, изменяют страну происхождения товара на, например, Казахстан или Турцию, или меняют код товара.

Представитель VID отметил, что с начала войны в Украине объем классической контрабанды снизился, но не исчез. В 2023 году латвийская таможня изъяла 7,6 млн контрабандных сигарет. Их в основном находят в поездах на границе с Беларусью.