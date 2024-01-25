В Бресте осужденных на домашнюю химию привлекли к уборке снега

В Бресте осужденных на домашнюю химию и бывших заключенных привлекли к уборке снега. Об этом говорится в сюжете «Буг-ТВ».



Начальник отдела надзорной исполнительной деятельности УВД Брестского облисполкома Василий Михаевич сказал, что осужденные сами предложили почистить снег во время профилактических работ. Милиционер добавил, что на уборку отправили только тех, кто не работает.

На «Буг-ТВ» рассказали, что РОВД Ленинского района Бреста планирует «взять полезную практику на вооружение».

На прошлой неделе похожую «профилактическую акцию» провели в Минске. Бывшие заключенные и осужденные на домашнюю химию вместе с милиционерами чистили снег на территории детских садов, больниц и социально-педагогических центров.



