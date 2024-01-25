Суд в Киеве приостановил процесс по «делу Шеремета» из‑за того, что фигуранты на фронте

Шевченковский районный суд Киева приостановил рассмотрение дела об убийстве беларуского журналиста Павла Шеремета. Об этом агентству «Укрінформ» сообщил адвокат одного из обвиняемых Дмитрий Круговой.

По делу проходят трое украинцев: военный и музыкант Андрей Антоненко, медсестра Яна Дугарь, врач и волонтерка Юлия Кузьменко.

По словам адвоката, Антоненко и Дугарь сейчас на фронте и не всегда могут приезжать на заседания. Круговой отметил, что в 2022 году на протяжении долгого времени состав суда, который рассматривал дело, не мог проводить заседания, потому что «кто-то уехал за границу, а кто-то был мобилизован».

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. В декабре 2019 года тогдашний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил об оглашении подозрений Кузьменко, Дугарь и Антоненко. В суд их дело попало в 2020 году.

Обвиняемые отрицают свою причастность к убийству и считают преследование политическим.