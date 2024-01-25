Силовики задержали беларуса, который вернулся домой после того, как у него закончилась рабочая виза

Силовики задержали беларуса, который вернулся домой из Польши после того, как у него закончилась рабочая виза. Видео с ним опубликовал провластный канал «Книга ГУ "База"».

«Медиазона» нашла страницы задержанного «Вконтакте» и в инстаграме, где он подписан как Женя Шум.

В ролике показывают скриншот сообщения, как утверждается, подписчика «Книги ГУ "База"» с текстом: «Добрый день! Хочу поделиться информацией о беглом невероятном БЧБшнике, который после событий 2020 года сбежал в Польшу, но предателя выгнали обратно в нашу страну».

Следом идет милицейское видео, в котором Женя говорит, что участвовал в протестах 2020 года. После выборов офис, где работал парень, релоцировал его в Украину. С началом полномасштабной войны задержанный уехал в Польшу, где пробыл до окончания рабочей визы, которую отказались продлить.

Женя Шум — солист музыкальной группы «Минимум Дистанции».