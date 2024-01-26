Александр Лукашенко продлил срок работы «комиссии по возвращению» на один год

Александр Лукашенко подписал указ о продлении работы «комиссии по возвращению» до 31 декабря 2024 года, сообщает «Белта» со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

В комиссию могут обратиться беларусы, совершившие с с 1 января 2020 года по 8 февраля 2023 года «административные правонарушения или преступления, связанные со значимыми общественно политическими событиями».

Обращения принимаются в письменной или электронной форме и рассматриваются комиссией. После этого людям сообщают, заведено ли на них уголовное дело и возможно ли его прекращение.

В декабре 2023 года беларуска вернулась из Польши через «комиссию по возвращению» и ее будут судить. Также в декабре на год голонии осудили брестчанина, вернувшегося через «комиссию».