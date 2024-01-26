Прокуратура возбудила дело против бывшей заключенной, которая дала интервью «экстремистскому» медиа; ее ищут

Против 31-летней уроженки Гродненской области возбудили уголовное дело о содействии «экстремистской» деятельности (часть 1 статьи 361-4 УК), сообщила пресс-служба прокуратуры. Ее местоположение ведомству неизвестно.

Как пишет пресс-служба, женщина отбыла наказание в 2,5 года колонии за грубое нарушение порядка (часть 1 статьи 342 УК), уехала из Беларуси и в январе 2023 года дала интервью «экстремистскому» медиа. В интервью она рассказала о задержании, суде и условиях в колонии. О каком именно медиа идет речь, не уточняется.

Следователи начали оперативно-розыскные мероприятия, чтобы определить, где находится женщина. Прокурор санкционировал заключение ее под стражу.