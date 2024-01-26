Польское посольство не принимает документы на визу PBH, так как «программа закрыта»

Польское посольство в Минске не принимает документы на визу Poland Business Harbour, так как «программа закрыта», пишет dev.by со ссылкой на само отделение. Эту информацию «Медиазоне» подтвердили в консульстве.

Чиновники рассмотрят те документы, которые уже находились в консульстве, объяснили там журналистке «Медиазоны», которая позвонила как частное лицо. Если заявка еще не дошла до консульства и осталась в визовом центре, то ее не будут обрабатывать.

— Все заявления, которые на момент 24 января 2024 года попали в консульство, будут рассмотрены согласно установленному порядку, — ответил сотрудник консульства «Зеркалу».

Dev.by рассказал о беларусе, которого попросили забрать документы, которые он подал в визовый центр в Гомеле. Там сослались на «решение польских госорганов», которое действует с 26 января. Этот случай «Медиазоне» объяснили тем, что документы из Гомеля до Минска едут три дня.

Министр иностранных дел Радослав Сикорский приостановил участие Министерства иностранных дел Польши в программе Poland. Business Harbour до тех пор, пока «не будут приняты решения для обеспечения надлежащей проверки компаний и иностранцев, являющихся её бенефициарами».

В минском посольстве кандидатам порекомендовали подать документы на получение обычной рабочей визы по приглашению, пишет dev.by.

Программа Poland Business Harbour помогает переехать в Польшу бизнесам и отдельным IT-специалистам. C 2020 года по 30 сентября 2023 года МИД Польши выдал 93 512 виз РВН. Из них 88 529 получили беларусы, 2 524 — россияне, 1 471 — украинцы, уточняет dev.by со ссылкой на Rzeczpospolita.