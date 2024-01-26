Силовики задержали беларуса за участие в протестах 2020 года и комментарии о «диверсиях»

Силовики задержали беларуса за участие в протестах 2020 года и комментарии в телеграме. Видео с ним опубликовал провластный телеграм-канал «Книга Гу "База"».

На камеру задержанный говорит, что «писал в чаты с призывом к радикальным действиям». В ролике используют скриншот переписки: «Выхода как улица нету, но я за радикализацию протестов, особенно после сегодня» — «Ну и как ты хочешь это сделать? У нас же мирные протесты» — «Диверсии».

Где сейчас находится задержанный и в чем конкретно его обвиняют, неизвестно.