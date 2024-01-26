В Слуцке силовики задержали троих фанатов футбольного клуба «Шанхай»
В Слуцке силовики задержали троих фанатов футбольного клуба «Шанхай»
26 января 2024, 13:13
 
 
 
 
 

В Слуцке силовики задержали троих фанатов футбольного клуба «Шанхай», сюжет о них показало государственное издание «Минская правда».

В ролике их называют «агрессивными болельщиками», которые устраивали беспорядки после футбольных матчей.

Одного из парней, тату-мастера, задержали за картинку «фашистско-националистического характера» со знаком СС «Вконтакте». На камеру он говорит, что не относится «ни к нацистам, ни к неонационалистам, ни к фанатам или околофутбольщикам».

По какой статье обвиняют задержанных, неизвестно.

     