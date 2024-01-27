Музыкантов группы «Би‑2» могут депортировать в страны выдачи их паспортов

Музыкантов группы «Би-2» в ближайшие дни этапируют в центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда для депортации, пишет РИА «Новости». Оттуда их могут выслать в страны выдачи паспортов.

Как сообщил изданию генеральный консул России в Тайланде, пятеро из семи музыкантов являются гражданами России. Еще у двоих — паспорта Израиля и Австралии.

Музыкантов группы задержали в четверг 25 января. Причина задержания — выступление без разрешения на работу. Позже суд оштрафовал каждого из них на 85 долларов.

Группа «Би-2» была создана в 1988 году в Бобруйске. В мае прошлого года один из ее основателей, вокалист Егор Бортник (Лева «Би-2») был включен в реестр иноагентов РФ.