521 ребенок погиб в Украине за время полномасштабной войны, такие данные приводит Офис генпрокурора Украины. Эти цифры не окончательные, так как нет информации из регионов, где идут активные боевые действия, а также с оккупированных территорий.

По данным украинского ведомства, более 1215 детей получили ранения за время полномасштабной войны.

Больше всего пострадавших детей в Донецкой области — 505, в Харьковской — 326, в Херсонской — 146, Киевской — 130, Днепропетровской — 111, Николаевской — 101, Запорожской — 100, Черниговской — 72, Луганской — 67.