В беларуских школах появится факультатив «Мое отечество», это следует из постановления Министерства образования, опубликованного на Национальном правовом портале.

Факультатив «Мое отчество» рассчитан на 105 учебных часов, введен он будет для школьников с 5 по 7 классы.

Целью Министерство образования называет «формирование гражданско-патриотических качеств личности подростка». Среди задач факультатива — формирование активной гражданской позиции, расширение знаний об особенностях исторического развития Беларуси.

Среди тем факультатива для учеников пятого класса — «Закон и порядок», «Отечество —Родина — Государство», «Под защитой государства», «Гражданином быть обязан».

В шестом классе на факультативе рассмотрят такие темы как «Моя семья», «Будущее — это мы», «Достойные граждане Отечества», «Поступки человека».

В программе для седьмого класса есть такие темы: «Ответственность за правонарушения», «Быть ответственным за свои поступки», «Нормы жизни в обществе», «Герои вокруг нас».

Как сказано в постановлении, после факультатива школьники должны будут иметь представление о понятиях «Родина», «Отечество», «символы государственности», «государственная власть», а также идеологии Беларуси, памятных датах, исторических местах страны и связанных с ним легендах, и др.