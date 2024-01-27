Украина подтвердила имена 65 пленных из списка, опубликованного Россией; их готовились обменять

В Украине подтвердили имена 65 военнопленных из списка, который опубликовала Россия, об этом пишет Координационный штаб по обращению с военнопленными. Их планировали обменять 24 января.

Вместе с тем в Штабе отмечают, что не имеют достаточно достоверной информации, которая бы указывала на то, что военнопленные были на борту самолета Ил-76, потерпевшего крушение.

Родные пленных из опубликованного списка смотрели видео с места катастрофы, опубликованное Следственным комитетом России. Они, как пишет украинское ведомство, «пока не нашли особых признаков на обнародованных фрагментах тел, указывающих на их родных».

Самолет Ил-76 потерпел крушение вблизи Белгорода 24 января. Российская сторона утверждала, что в самолете находились украинские военнопленные.